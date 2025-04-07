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巴拿馬總統怒嗆要與一帶一路劃清界線 李嘉誠港口出售案不會停

2025/04/07 23:30

巴拿馬總統穆里諾強調，退出一帶一路的計畫不會改變。（路透）巴拿馬總統穆里諾強調，退出一帶一路的計畫不會改變。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國要求降低中國對巴拿馬運河影響力的壓力下，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今年2月曾表示已通知北京，巴拿馬退出中國「一帶一路」倡議。他近日再度強調，巴拿馬政府現在及將來都不會與中國進行談判，將與一帶一路倡議劃清界限，而且巴拿馬運河港口出售案仍持續進行。

穆里諾2月初表示，巴拿馬駐北京大使館已告知中國，巴拿馬退出「一帶一路」計畫的決定，這項決定將於90天後生效。

穆里諾近日再度強調這項決議不會改變。根據《中美洲360》報導，穆里諾說，沒有與中國進行會談，也不會進行會談；這是我所領導的政府做出的決定，因為它更多的是幻想而不是現實。

穆里諾直言，一帶一路倡議沒有取得任何進展，我們擺脫困境了，僅此而已，他所領政府將與該倡議保持距離。

有關香港首富李嘉誠旗下長和集團出售巴拿馬運河兩港口經營權，給美商貝萊德為首的集團一事，穆利諾也證實，2個港口特許權的出售案仍在繼續推進，儘管交易未能按計劃於 4 月 2 日完成。他說，我們一直與買家和賣家保持溝通，所有跡象表明這件事情將向前推進。

穆里諾指出，目前為止，巴拿馬政府沒有足夠的文件、財務或法律資訊，因為出售尚未正式完成。

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