川普對等關稅傷害太大 Fed恐在5月例會前緊急降息

由於美國總統川普宣布實施對等關稅，引發全球經濟衰退的疑慮，交易員們提高美國聯準會（Fed）今年降息次數的預期，並提高了Fed在5月例會前「緊急降息」的可能性。圖為Fed總部大樓。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於美國總統川普宣布實施對等關稅，導致全球股市崩跌，並引發全球經濟衰退的疑慮，交易員們提高美國聯準會（Fed）今年降息次數的預期，並提高了Fed在5月例會前「緊急降息」的可能性。高盛則將美國未來1年衰退的機率從35%升至45%。

川普2日宣布實施對等關稅，引發全球股市崩跌，利率期貨市場顯示，市場押注Fed年底前將降息1.25個百分點，相當於降息5碼；而直到上週，市場押注Fed今年將降息3碼。市場還押注，Fed下週將基準利率緊急下調1碼的可能性約為40%；Fed下次例會將在5月6日至7日舉行。

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交易員快速重新定價，反映出席捲全球市場的恐慌情緒，川普似乎無意收回2日宣布的激進貿易關稅，他6日晚間還告訴記者，「暫時忘掉市場」。這導致投資人紛紛拋售風險資產，搶購債券，導致債券殖利率大幅下降。7日對短期利率敏感的美國2年期公債殖利率，一度下跌0.22個百分點至3.43%，自川普2日宣布實施對等關稅以來，該殖利率已累計下跌約0.5個百分點。

Pepperstone 高級研究策略師布朗（Michael Brown）表示：「市場渴望的是白宮或Fed的政策轉變，目前看來這兩種情況都不太可能發生，這將導致更多經濟和市場痛苦。」

Fed若緊急降息，將是極不尋常之舉，該行上次採取這個措施是在2020年初新冠肺炎疫情冠衝擊股市之際。交易員曾期待Fed在去年7月和9月例會之間的8月舉行臨時會議，進行緊急降息，當時因日圓套利交易的解除，導致美股大幅下跌，但決策人士保持立場不變。

高盛將美國今年第4季的經濟成長預估由1%調降至0.5%，並將美國未來1年衰退的機率從35%升至45%，預計Fed將從6月開始的連3次例會各降息1碼，主要因為金融環境急遽收緊，外國消費者抵制，以及政策不確定性上升。

摩根大通則預測美國今年衰退的機率達60%，並預測Fed從6月開始的每次例會都會降息，使基準利率降至3%。

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