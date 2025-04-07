鏵友益：對等關稅對營運並無直接影響

鏵友益（6877）今（7）日聲明指出，公司並無直接對美國市場銷售自動化與半導體檢測設備。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普揮出對等關稅重拳，股市遭重挫，針對對等關稅，設備廠鏵友益（6877）今（7）日聲明指出，公司並無直接對美國市場銷售自動化與半導體檢測設備，相關對等關稅政策對公司營運並無直接影響，對現有訂單與出貨狀況也未造成衝擊。

鏵友益指出，公司為半導體製程及先進封裝設備供應商，專注於開發自動化與光學檢測設備，目前營運重心主要集中亞洲市場，核心客戶包含台灣、中國、日本等地的晶圓封裝測試廠及半導體公司，歷年來並無直接對美國客戶進行設備出口或技術交付，相關業務也無直接關聯於此次美方關稅調整項目。

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鏵友益表示，鑑於美國此次對等關稅，整體地緣政治局勢確實影響全球半導體供應鏈布局與企業策略，鏵友益近年起即加強控管供應鏈風險管理機制，針對各主要市場進行業務區隔，公司也持續強化本地化製造與即時技術支援能力，以穩定回應區域性市場波動。

此外，鏵友益並密切關注國際貿易政策變化，並已建立內部風險因應小組，針對可能間接受影響之零組件進行備料與替代方案評估。公司目前所使用的關鍵零組件多數來自台灣、中國及日本供應商，相關庫存與供應安排充足，未來也將視產業變化彈性調整採購策略，以維持穩定供應能力。

鏵友益估計，公司目前負債比約 30%，帳上資金充足、財務結構穩健。與合作夥伴的關係建立在長期技術信任與服務表現之上，公司致力於提供客製化整合解決方案與快速回應客戶需求，不受單一區域政策波動左右，針對此次美國關稅衝擊，對公司長期營運與財務體質具足信心。

鏵友益自許，將秉持自身研發實力，並持續依目標客群及終端客戶所在國家推出的國家政策，滾動式調整公司行銷策略及營運發展方向，以穩健腳步邁進，以獲得現有客戶的信賴及開發潛在銷售市場，因應此次關稅政策帶來的影響。

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