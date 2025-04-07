即便調降保健食品關稅 葡萄王：對公司影響有限

葡萄王預期受美國關稅影響相當有限。（葡萄王提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣出口加徵最高達32%「對等關稅」，國內保健食品大廠葡萄王表示，公司核心保健食品業務以台灣本地與亞洲區域市場為主，因此美方加徵出口關稅對公司直接營運影響極為有限。

至於市場傳出為促進雙邊關稅協調，台灣政府可能在未來考慮調降部分美國進口商品（如保健食品）之關稅，葡萄王表示，因相關政策是否執行、執行時間點與涵蓋範圍目前尚未明朗，且未必為優先處理項目。若相關政策落實，進口美製保健食品的價格競爭力可能提高，進而對本地市場產生一定影響。

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葡萄王指出，公司不論是益生菌或菇菌類原料（如靈芝、樟芝等），皆具備自有技術與研發能力。相較之下，美國市場目前在菇菌類保健食品的原料供應上仍相對稀缺，也因產品配方在市場上具高度差異化，葡萄王已建立穩固的市佔率與品牌信任，因此未來若有潛在價格競爭，其影響將主要集中在屬於通用型、標準化的保健食品產品（如單一成分、無差異化的產品）；至於葡萄王主力的複方型保健食品，由於具備較高研發門檻與品牌壁壘，預期所受影響將相當有限。

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