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全球股市猶如殺戮戰場 市值蒸發313兆

2025/04/07 20:09

美國關稅重創全球股市。（法新社）美國關稅重創全球股市。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》6日報導，金融市場持續受到美國關稅的衝擊，投資人放棄對川普改變關稅政策的期待，週一（7日）股市持續大暴跌，全球股市的市值在短短三天內蒸發約 9.5 兆美元（313.5兆）。

上週美股連續雪崩2天之後，亞股在週一（7日）也摔得鼻青臉腫，日經指數慘摔7.8%，至2023年10月以來最低水平。澳洲S&P/ASX 200指數收盤下跌4.2%，創約5年來最大單日跌幅；韓股下跌5.6%，觸及17個月低點。

香港恆生指數重挫13.2%，創1997年10月28日以來最大跌幅；上證跌7.3%，創5年來最大跌幅。台股同樣迎來黑色星期一，指數崩跌2065點，創史上之最，跌幅達到9.7%

這波關稅海嘯釀成全球股災，全球股市的市值在短短三天內蒸發約 9.5 兆美元。法國巴黎銀行財富管理公司首席投資策略師肯珀（Stephan Kemper）直言，感覺市場開始陷入「先賣再說」的情緒。

RBC Capital Markets分析師卡爾瓦西納 （Lori Calvasina）給出可怕的預測，他表示，如果全面衰退的定價佔主導地位，標準普爾 500 指數可能跌至 4200 點，這意味著較上週五收盤價下跌 17%。

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