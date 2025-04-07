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嘉義縣府成立產業輔導小組 助業者度過美關稅危機

2025/04/07 19:39

嘉義縣長翁章梁指示縣府經濟發展處等單位成立產業輔導小組，協助廠商因應美關稅政策的衝擊。（截取自嘉義縣議會網站）嘉義縣長翁章梁指示縣府經濟發展處等單位成立產業輔導小組，協助廠商因應美關稅政策的衝擊。（截取自嘉義縣議會網站）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕美國總統川普對等關稅政策衝擊全球，嘉義縣長翁章梁今邀集相關單位召開因應會議，裁示成立產業輔導及勞工關懷小組，他並責成經濟發展處、農業處、工商發展投資策進會等單位，彙整農漁業者、工業區廠商協進會產品輸出美國受影響程度，以及蒐集期待政府協助的需求，協助嘉義廠商、農漁業者度過關稅危機。

嘉義縣議員何子凡今上午在縣議會臨時會質詢，希望縣府針對美國對台祭出32%對等關稅提出因應策略，建議成立輔導團隊、應對小組，協助產業、勞工，並於此次臨時會進行專案報告。

翁章梁答詢說，嘉義無人機產業與美方合作、台積電到嘉義科學園區設置封裝廠等都未受影響，相關產業狀況由經發處著手了解及盤點。

翁章梁今下午聽取經發處、農業處、工策會簡報，嘉義縣面臨對等關稅衝擊的產業現況，包括出口美國的台灣鯛、蘭花等品項，以及嘉太、民雄、頭橋工業區廠商，以及投資馬稠後產業園區企業可能面臨高關稅情形，是否會導致勞工失業，或放無薪假等問題。

縣府並成立產業輔導及勞工關懷小組，將儘速完成調查、盤點產業面臨的問題、需求，之後會召開協調會因應，對接中央的輔導方案與配套措施。

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