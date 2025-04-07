抑制空頭氣焰！936檔跌停明天平盤下禁空

證交所指出，今日跌停上市證券計936檔，依現行規定次日將受到禁止平盤下放空的管制措施，此舉有助於適度減少投機性放空對股市的衝擊。（記者田裕華攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今日揭露，今日借券賣出成交值15億元，較前一交易日的104億元減少86%，達到抑制空方賣壓效果。今日跌停上市證券計936檔，依現行規定次日將受到禁止平盤下放空的管制措施，此舉有助於適度減少投機性放空對股市的衝擊。

金管會昨宣布自4月7日至4月11日採行三項股市穩定措施，其中一項是為每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過單一證券前30個營業日之日平均成交數量30%調降為3%。

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金管會昨採行三項股市穩定措施，外資借券放空金額減少86%。圖為證交所董事長林修銘今（7）日一早召開資本市場因應措施說明會。（記者陳永吉攝）

證交所指出，今日跌停上市證券計936檔，依現行規定次日將受到禁止平盤下放空的管制措施，此舉有助於適度減少投機性放空對股市的衝擊，並降低市場因恐慌情緒所引發的震盪風險。

證交所表示，面對國際情勢造成市場波動，應回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期臺股震盪走勢，證交所將密切注意相關國際事件對臺股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，證交所將鼓勵上市公司加強與投資人溝通，如舉辦業績發表會、法人說明會等，讓投資人瞭解公司因應措施，亦持續督促上市公司落實執行買回庫藏股、發布重大訊息說明美國關稅政策重大影響及因應措施，加強落實資訊透明度，並配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

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