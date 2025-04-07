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合併普大綜效顯 信立首季營收2.24億創同期新高

2025/04/07 19:25

信立首季營收2.24億元創同期新高。（擷取自官網）信立首季營收2.24億元創同期新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於去年9月正式合併子公司普大應材的綜效顯現，化工股信立（4303）今日公布3月營收0.76億元、年增270.81％；累計2025年第一季營收達2.24億元、年增327.85％，創下歷年同期新高。

信立表示，與普大應材合併後，不僅提升整體競爭力，並憑藉多年的產業經驗、嚴格的製程管控、創新的研發力等，除既有邦頓、 雋達等產業客戶保持良好的下單動能外，也與主要客戶積極開發更多不同市場應用領域的多樣化材料。

信立指出，目前在手訂單能見度已達今年第4季， 加上攜手普大成為台灣最具規模的PVC、PU合成皮及真皮貼合的一條龍實體生產線，積極搶攻包括運動、服飾、鞋類等產業領域訂單。

此外，未來信立也朝向綠色複合加工品開發及無溶劑目標前進，同時引進國外技術與設備，進行產業升級，拉高生產效率、人力資源有效分配、創新Recycle產品開發等策略，助力降低成本、優化毛利率、強化企業體質。

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