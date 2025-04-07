中市邀業界代表座談關稅衝擊 反映已有棄單效應

美國調高關稅衝擊，中市邀業界代表座談。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕美國宣佈提高台灣關稅，台中市長盧秀燕今日邀集台中市產業公協會代表進行企業座談，部份業者反映已有美商棄單等影響不一，盧秀燕指示，一週內完成業者受衝擊調查，未來並增加補助業者赴國外拓展市場，協助業者分散市場；她另建議中央一定期限內不要抽緊銀根，以免中小企業撐不住。

美國提高關稅後，台中包括機械工業、工具機、手工具、自行車等均受影響，台中市府今日緊急邀請台中市產業公協會代表座談，台灣機械工業同業公會常務理事張市育指出，以工具機為例對美既有訂單及準備出口訂單，因未來情勢不明幾乎都先暫緩出貨；台中市工業會榮譽理事長林國全則指出，這波關稅衝擊恐影響一般製造業約200萬名勞工就業，其餘業界代表則提出包括希望市府成立專案小組協助企業對接中央資源降低衝擊及協助廠商拓銷國際等。

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盧秀燕說，她在清明連假也接獲不少業者反映美方買家要求暫停出貨甚至棄單，指示經發局一週內完成台中產業受衝擊調查以利未來協助對症下藥，另研擬勞工扶助方案及提高廠商到國外開拓市場的補助，助業者拓展美國以外市場分散風險。

她另指出，因政府與美方談判需要時間，但不少中小型企業資金本來就環環相扣很緊繃，籲政府一定期限內不抽銀根，以免企業雪上加霜。

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