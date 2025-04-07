晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美實施對等關稅 jpp-KY：直接銷往美國比例甚低

2025/04/07 18:50

jpp-KY泰國全自動化烤漆廠日前動工。（jpp提供）jpp-KY泰國全自動化烤漆廠日前動工。（jpp提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY經寶精密（5284）今日發布重訊指出，美國政府擬針對部分來自泰國的進口商品調升關稅，相關政策將自美國時間2025年4月9日生效，雖然此項調升不包括自今年3月12日起全球統一課徵25%關稅的鋼鐵及鋁製產品，惟實際涵蓋範圍與適用細節仍待美方主管機關進一步說明，對此情勢，正密切關注相關政策之後續進展，並與主要客戶保持即時溝通。

jpp指出，公司主要產品大多為鋼鐵、鋁加工類產品，生產基地為泰國與歐洲，產品涵蓋航太機構件、AI伺服器相關機構零組件、通訊、食品工業、醫療、能源等。航太事業以歐洲市場為主，客戶多為國際航太體系，與美國關稅政策關聯度相對有限。

jpp表示，非航太類的產品則以歐洲、泰國及亞洲市場為主，直接銷往美國的比例甚低，內銷客戶的AI伺服器產品雖有部分應用於北美終端市場，惟出口及報關作業多由客戶主導，相關配套調整將視客戶營運策略而定。目前觀察，主要客戶普遍具備應對關稅調整的能力。

jpp說，未來將持續密切關注國際貿易政策發展，並與客戶保持良好溝通，適時進行風險因應與調整，以確保營運穩定與股東權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財