美實施對等關稅 jpp-KY：直接銷往美國比例甚低

jpp-KY泰國全自動化烤漆廠日前動工。（jpp提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY經寶精密（5284）今日發布重訊指出，美國政府擬針對部分來自泰國的進口商品調升關稅，相關政策將自美國時間2025年4月9日生效，雖然此項調升不包括自今年3月12日起全球統一課徵25%關稅的鋼鐵及鋁製產品，惟實際涵蓋範圍與適用細節仍待美方主管機關進一步說明，對此情勢，正密切關注相關政策之後續進展，並與主要客戶保持即時溝通。

jpp指出，公司主要產品大多為鋼鐵、鋁加工類產品，生產基地為泰國與歐洲，產品涵蓋航太機構件、AI伺服器相關機構零組件、通訊、食品工業、醫療、能源等。航太事業以歐洲市場為主，客戶多為國際航太體系，與美國關稅政策關聯度相對有限。

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jpp表示，非航太類的產品則以歐洲、泰國及亞洲市場為主，直接銷往美國的比例甚低，內銷客戶的AI伺服器產品雖有部分應用於北美終端市場，惟出口及報關作業多由客戶主導，相關配套調整將視客戶營運策略而定。目前觀察，主要客戶普遍具備應對關稅調整的能力。

jpp說，未來將持續密切關注國際貿易政策發展，並與客戶保持良好溝通，適時進行風險因應與調整，以確保營運穩定與股東權益。

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