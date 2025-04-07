川普關稅「藥方」震撼全球 歐亞應對分歧、衰退風險急升

美國加徵關稅令亞太股市恐慌性拋售，香港恆生指數7日一開盤就暴跌逾2000點。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普稱橫掃全球的關稅計畫為必需的「藥方」，並警告外國政府需「付大錢」才能豁免，此番強硬言論週一重創全球金融市場。亞洲股市暴跌，歐洲股市創16個月新低，油價亦重挫，投資人憂心關稅將推高物價、打擊需求，甚至可能引發全球經濟衰退。

《路透》7日報導，繼中國與香港股市週一慘跌後，據報中國主權基金已進場護盤。歐洲聯盟各國部長則在分歧中集會，試圖就如何回應川普尋求共識，既要反擊又擔心傷及自身經濟。

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高盛 （Goldman Sachs） 已將未來一年美國經濟衰退機率調升至45%，摩根大通 （JPMorgan） 更預估關稅將使美國GDP萎縮0.3%。川普週日卻表示不擔心市場損失，稱「有時治病得吃藥」，並透露已與歐亞領袖通話，但強調「除非他們每年付我們很多錢，否則免談」。

報導中指出，此舉已引發各國領袖的困惑與譴責，並招致中國的報復性關稅。週一台灣股市更暴跌近10%，創史上最大單日跌幅。歐洲國防股也大幅下挫。曾支持川普的億萬富豪投資人艾克曼 （Bill Ackman） 疾呼暫停關稅，警告恐引發「經濟核冬天」，稱川普正失去全球商界領袖的信任。

各界都在猜測川普的關稅究竟是談判策略，抑或代表全球貿易新常態。丹麥外長拉斯穆森 （Lars Lokke Rasmussen） 在歐盟會議前強硬表示，美國關稅是對自由貿易的攻擊，「歐洲不能就此屈服」。

川普的經濟顧問則試圖將此描繪為美國在全球貿易秩序中的明智重新定位，財長貝森特 （Scott Bessent） 稱已有逾50國展開談判，商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick） 則稱關稅將維持「數日到數週」。

《路透》分析，亞洲國家傾向尋求達成協議。日本首相石破茂表示正嘗試與美方磋商，但可能需要時間。台灣總統賴清德則提議以零關稅為基礎展開談判。印度與越南也表示正與美方接觸。然而，投資人信心已嚴重受挫，東京日經指數跌至一年半新低。市場動盪甚至波及黃金等避險資產。投資人開始押注聯準會 （Fed） 可能最早下月降息，但主席鮑爾 （Jerome Powell） 先前暗示不急於行動。紐西蘭儲備銀行本週的利率決策也備受關注。

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