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跌勢未歇 台指期夜盤大跳水

2025/04/07 18:30

台指期盤後下跌。（示意圖，資料照）台指期盤後下跌。（示意圖，資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統川普對等關稅政策引發全球股災，今日台股重挫，台指期也以跌停收場，夜盤同樣跳水，跌幅一度擴大到8%，近18時20分，台指期盤後暫報17848點，下跌1319點、跌幅6.88%，成交量逾5萬口。

今日外資現貨買超168.21億元，三大法人買超156.8億元。三大法人淨多單減少1127口至2797口，外資台指期淨空單增加866口，累計外資台指期淨空單增加至2.5萬口。

群益期貨指出，從整體籌碼面來看略為悲觀，且台指期盤後持續重挫，台股無量下跌，短線反彈仍以悲觀看待。

元富期貨則認為，台股恐將持續受到對等關稅衝擊，市場尚未消化利空消息，短線以偏空看待，在回補向下的跳空缺口前，整體走勢維持疲弱，賣壓恐將延續到明日，關鍵仍在台美對等關稅談判結果。

永豐期貨建議，台股賣壓尚未消化，投資人除留意各國對川普關稅政策的反應外，先不要輕易抄底，並隨時留意自己的風險控管，並可觀察本週四美國公布CPI後的狀況。

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