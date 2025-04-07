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美關稅重擊台灣產業 新北市府成立「四大行動方案」

2025/04/07 18:30

新北市府召開產業發展諮詢委員會議，市長侯友宜宣布啟動「四大行動方案」，助企業度過困境。（新北市政府提供）新北市府召開產業發展諮詢委員會議，市長侯友宜宣布啟動「四大行動方案」，助企業度過困境。（新北市政府提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕美國課台灣32％關稅，嚴重衝擊企業發展。新北市府今天（7日）召開產業發展諮詢委員會議，傾聽業界心聲。市長侯友宜表示，國際情勢嚴峻，新北市府即刻啟動「四大行動方案」，助力企業度過這次關稅困境。

侯友宜表示，面對美國對台關稅政策的挑戰，新北作為全國最重要的製造業重鎮，電子資訊、機械設備、金屬製品等產業皆深受關稅衝擊。市府即刻啟動「四大行動方案」，第一，成立「關稅因應專案輔導團」，協助企業即時諮詢並對接中央政府資源，農業局組成「穩定物價小組」，嚴守物價穩定，並由勞工局組成「勞工就業穩定小組」，嚴防企業無薪假或大量裁員。

侯友宜指出，第二，「加碼開拓多元市場」，針對受影響廠商加碼參展補助，邀請低關稅國家買主來台，協助企業鏈結全球產業鏈；第三，「市場分析與法規課程」，強化中小企業應變能力；第四，提供「信保貸款利息補貼」，減輕企業資金壓力，穩定營運動能。

面對艱困的國際情勢，他強調，台灣必須先穩定內部，解決電力、缺工與人才斷層等問題，提升自身競爭力。政府應主動與美方積極協商，針對關稅與市場議題尋求對話，政府與民間齊心協力，守護台灣企業在全球供應鏈核心的位置。

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