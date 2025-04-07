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港股暴跌3021點 香港散戶怒斥川普「胡言亂語」

2025/04/07 18:36

港股7日下跌逾3000點，民眾特地拍下照片。（法新社）港股7日下跌逾3000點，民眾特地拍下照片。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普對等關稅以及中國的報復行動，導致香港恆生指數7日收盤下跌13.2％，創1997年亞洲金融危機以來最大單日跌幅。香港投資人接受《法新社》訪問時難掩怒氣，痛批川普「胡言亂語」，「把事情搞得一團糟」。

據報導，在香港金融區的證券經紀公司大廳，10多位資深投資人盯著螢幕上閃爍的紅色數字，氣氛十分嚴峻。一位90多歲譚姓女士直言「討厭」川普，「他讓我賠了20萬港幣（約86萬台幣）」，又批評川普簡直「胡言亂語，說一套，幾分鐘後又改變主意……身居高位的人怎麼能做出這樣的事？」

港股跌幅最大的是聯想集團，股價下跌23％；阿里巴巴集團也下跌18％。

另一位李姓退休人員悲觀表示，川普「不會放手，他把事情搞得一團糟」，「我周圍的每個人都在賠錢」。

耀才證券研究主管Stanley Chik表示，港股在休市3天後恢復交易，是跌幅加劇的原因之一，但出現如此程度全面下挫仍屬罕見。儘管如此，港股的反應仍與美國市場的反應相當。

自川普上任以來，港股的表現一直優於美股，但7日的暴跌抹去恆指今年第1季的漲幅。Stanley Chik表示，在川普最終確定貿易政策前，港股投資者幾週來一直採取觀望態度，但目前市場情緒尚未達到「絕望」的程度。

據了解，香港一般投資人對股市的參與度位居全球首位，2023年的一項調查顯示，48％的受訪者在上一年持有或交易過股票。

一位35歲在銀行業任職的曾姓男子表示，他的長期投資部位7日損失約1萬2900美元（約43萬台幣），但他還不考慮出售，「我沒想到情況會變得如此糟糕，在這種（中國和美國之間的）鬥爭中，很難說誰會遭受更多痛苦」。

30歲律師Ray Chan則說，自己在2週前賣出所有港股和美股部位，淨獲利達7位數。他認為，會等至少1年才會重新開始投資。

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