桃竹苗首長4/10會面 邀產業、公協會共商關稅衝擊

桃市府預計4月10日在桃園市舉辦研討會，由市長張善政親自主持，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦都將出席。（記者鄭淑婷攝）





〔記者鄭淑婷／桃園報導〕針對美國課徵高額關稅，桃市府表示，預計4月10日在桃園市舉辦研討會，由市長張善政親自主持，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦都將出席，會中也將邀請桃竹竹苗相關業者與公協會代表面對面交流。

桃市府經發局表示，桃竹苗科技廊帶將因為高額關稅首當其衝，為了儘速彙整業界建議，4月10日將辦理「關稅衝擊與桃竹苗供應鏈移轉」研討會，邀請對象包含桃園工業會、桃園中小企業協會、桃園汽車商業同業公會、電路板協會、電電公會、遠雄自貿港公司、進出口商業同業公會等單位，該場研討會將由張善政市長親自主持，竹竹苗3縣市首長都將出席。

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桃市府表示，無論是基北北桃或是桃竹竹苗平台，都可作為中央的後盾，地方多溝通，多交換意見，都是為了提供中央最即時全面的訊息，桃園位於北台灣科技廊帶的中心，「我們越積極，越能協助中央面對難關」，並強調關稅衝擊是現在進行式，桃竹竹苗政府相關單位都已動起來，盼與中央一同面對挑戰。

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