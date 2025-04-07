央行四大穩匯機制 有信心因應市場波動

央行外匯局局長蔡烱民公布央行四大穩匯機制，有信心因應外匯市場波動。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普關稅政策引爆全球股災，新台幣日前一度貶至9年新低讓國人恐慌，中央銀行外匯局局長蔡烱民今日揭露央行四大穩匯機制，他表示，我國對外貿易長期呈現順差，國際收支健全且外債極低，還有高達5780億美元外匯存底與6942億美元外幣流動性，央行有足夠能力因應外匯市場波動，國人不必擔心。

這四大穩匯機制包含：

1、建立場內外監理機制，利用大額結匯即時通報系統，確實掌握資金進出情形。

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2、如遇市場供需失衡致新台幣匯率過度波動，央行將進場調節，維持新台幣匯率動態穩定。

3、備妥充沛的外幣流動性。

4、提供國內金融市場新台幣及外幣資金流動性。

蔡烱民說，央行透過拆款、換匯、公開市場操作及調整存款準備金等措施，提供金融體系台、外幣流動性，其中透過外匯存底提撥200億美元、10億歐元及800億日圓之外匯「種籽基金」，挹注外幣流動性至台北外幣拆款市場。

蔡烱民並指出，自1997年亞洲金融風暴、2008年至2012年全球金融危機、歐債危機及2020年COVID-19疫情等國際重大事件以來，央行均透過彈性有效之貨幣政策及外匯管理措施，穩定市場，讓台灣安然度過市場動盪，大家不用擔心。

此外，長期以來，新台幣匯率呈現動態穩定，其波動度小於歐元、韓元、日圓、星幣及澳幣等主要貨幣。

至於有立委倡議可引導台幣升值解決部分貿易順差問題。蔡烱民指出，台幣走勢一直以來都是反應國內經濟基本面，過去十五年方向上是走升的。以BIS編製的新台幣一籃子貨幣指數（NEER）來看，自2010年迄今上漲了19.4%。

央行也統計自去年10月市場預期川普當選美國總統機率上升，經貿政策不確定性提高，國際金融市場波動擴大，新台幣對美元匯率貶幅居中。

根據央行資料，去年10月初至今年4月7日下午3時30分，美元指數升值1.57%、日圓貶值1.18%、離岸人民幣貶4.24%、台幣貶4.25%、新幣貶4.5%、韓元貶10.08%。

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