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美提高關稅衝擊 桃園市工業向中央提3建言

2025/04/07 18:12

桃市府經發局7日前往拜會桃園市工業會，了解業者掌握的初步評估，工業會盼透過桃市府向中央反映3項建言。（桃市府提供）桃市府經發局7日前往拜會桃園市工業會，了解業者掌握的初步評估，工業會盼透過桃市府向中央反映3項建言。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕因應美國提高關稅衝擊，桃市府經發局今（7）日前往拜會桃園市工業會，了解業者掌握的初步評估，工業會盼透過桃市府向中央反映3項建言，分別是向美方爭取合理關稅、避免銀行抽銀根、紓困範圍需涵蓋供應鏈相關企業。

桃市府表示，美國日前宣布課徵台灣32%關稅後，桃園即成立「關稅衝擊聯合因應小組」，經發局今天赴桃園市工業會對談，工業會首先提到，中央政府應與美方交涉爭取合理關稅，且應避免各國關稅差距，進而影響台灣企業出口競爭力；其次，面臨關稅壁壘，政府應給予企業更多金融支持，如貸款利率降低、利息補貼等，避免銀行「雨天收傘」抽銀根行為，尤其近幾年投資成立的新創事業，更需要政府的支持。

工業會也提到，桃園市有許多企業屬於供美商品供應鏈一環，這些企業皆受美國關稅影響營業，中央政府資源及補助應納入供應鏈相關企業，而非僅是針對出口終端產品。

經發局表示，除啟動實地訪視，也將同步以電話聯繫相關公協會，例如中小企業協會等，持續彙整業者反映的相關建議，儘速提供中央參考，一起面對關稅的衝擊。

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