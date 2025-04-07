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央行信心喊話！台幣貶轉升是「市場力量」反應台灣基本面佳

2025/04/07 17:50

台幣貶轉升是「市場力量」，反應台灣基本面佳。（記者陳梅英攝）台幣貶轉升是「市場力量」，反應台灣基本面佳。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行強力穩匯，在台股重挫逾2000點情況下，新台幣盤中震盪近2角，午後更是由逆轉勝，最後收在33.055元、升值3.3分，央行坦言，早盤確實有進場調節，不過午後台幣由貶轉升是「市場力量」，這也反應台灣基本面佳。

新台幣匯市今日今天開盤價為33.09元，早盤最低下探至33.23元，午後翻揚走升，最高升抵33.041元，總成交量達25.425億美元，為今年難得巨量。

美國總統川普關稅大刀揮舞，台股清明連假後爆發恐慌性殺盤，逾900家公司跌停板，大盤指數一日蒸發2065.87點，收在19232.35點，失守2萬點。不過三大法人逢低進場，合計買超156.81億元，其中，外資買超168.21億元。

央行外匯局局長蔡烱民指出，早上新台幣匯市較為觀望，加上外資消化上週在台股的賣壓，使台幣一度有失衡情況，央行確實有進場拋匯、阻貶，不過台幣市場供需就已經恢復平衡，「台幣貶翻升是市場的力量」。

蔡烱民進一步說明，其實從川普對等關稅公布後，並不是所有貨幣都貶值。因為主要貨幣有升有貶、方向並不明確，所以，在清明節連假過後，市場一開始還有點觀望，所以央行早盤有進場調節。

根據央行統計，自今年4月2日美國川普總統宣布對等關稅措施迄今（台北時間4月7日下午3時30分），美元指數（DXY）貶值1.39%，主要貨幣對美元漲跌互見。

如日圓、歐元、新台幣及加幣分別對美元升值 2.70%、1.59%、0.10%及0.04%。澳幣、英鎊、離岸人民幣及韓元則分別對美元貶值4.52%、0.75%、0.29%及0.13%。

儘管有分析師認為，外資今日轉為買超是因為台股一早即多數股票跌停，外資根本賣不掉，之後跌停打開，外資就會再度賣股、匯出。

蔡烱民表示，台股與美股連動大，目前美國期貨指數盤前電子盤還在下跌，今日台股是在一天內反應前兩天國際的賣壓，所以跌勢特別重，之後就看美國科技類股變化如何，但是台灣基本面蠻好的，新台幣匯價今日可以由貶翻升，也是反應台灣基本面還不錯，出口廠商還是會出來拋售美元。

蔡烱民指出，外資確實是影響匯市一個很大的力量，但是台灣是經常帳順差國家，出口廠商手中有很多美元，不管是個人或是出口商都會看國際匯市走勢，以這三天來看，國際美元走弱，出口商自然會以此決定是否結售台幣。

至於今日股市相對量小，之後跌停開打會不會外資持續賣股匯出？蔡認為，還是要看當時國際匯市走勢，新台幣多數時間都是反應國際匯市走勢。

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