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川普解放日、幣圈斷腸時！加密貨幣24小時清算金額達320億

2025/04/07 18:16

美國總統川普對加密貨幣持友善態度，不敵對等關稅，比特幣急殺。（歐新社資料照）美國總統川普對加密貨幣持友善態度，不敵對等關稅，比特幣急殺。（歐新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普2 日宣布對全球超 180 個國家和地區加徵對等關稅，還稱這一天是美國經濟的 「解放日」，市場對經濟前景擔憂加劇，股市及黃金急跌，加密貨幣週一殺聲隆隆，比特幣失守8萬美元大關，過去24小時加幣貨幣總清算金額超過 9.7 億美元（約台幣320億）。

比特幣週一觸及 7萬5000 美元以下，跌幅隨後略減，來到 7萬6000 美元附近，過去24小時跌幅超過8%，相較於1月的歷史高點暴跌大約 30%。

其他代幣跌勢更凶猛，市值第二大的以太幣跌幅超過 17%，來到 1500 美元下方，市值排名前 50 大加密貨幣（不包括穩定幣）瀰漫腥風血雨。

比特幣的下跌觸發大規模多頭清算，根據 CoinGlass 數據，過去 24 小時內，比特幣多頭清算金額逾 2.47 億美元（約台幣81.5億），以太幣的同期多頭清算金額 2.17 億美元（約台幣71.6億），過去 24 小時全網總清算金額高達 9.7 億美元。

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