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因應美關稅戰 南市府成立專案辦公室 輔導中小微型企業

2025/04/07 17:44

台南市政府成立中小微型企業服務團，協助廠商爭取各項資源，以進行研發升級與轉型。（台南市政府提供）台南市政府成立中小微型企業服務團，協助廠商爭取各項資源，以進行研發升級與轉型。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕因應美國關稅戰，台南市政府今天成立中小微型企業服務團，透過成立專案辦公室、設立單一窗口及專線電話，輔導廠商投入研發升級、往智慧化與低碳化轉型，並協助廠商爭取中央補助。市長黃偉哲強調，台南有許多中小型及微型企業，將會加強輔導。

經發局長林榮川指出，專案辦公室將定期召開會議，整合產業協會、市府與學術界意見，針對受衝擊產業提供諮詢診斷，為受衝擊廠商提供一對一診斷服務，強化出口策略與調整供應鏈配置。

林榮川強調，將同時協助廠商爭取中央補助，如外銷貸款保證優惠加碼、中小微型企業貸款加碼、研發轉型補助，並爭取海外訂單；透過鏈結中央與地方的資源，從內協助廠商轉型與強化體質，從外媒合潛在市場拓展商機，協助廠商突圍。

另針對關稅戰可能受影響較重的汽機車、精密機械與模具、紡織及流行時尚等相關產業，市府將協助聯盟廠商辦理國內外參（辦）展，補助廠商海外參展，協助廠商海內外拓銷，爭取多元市場。

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