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雙鴻3月、Q1營收創新高 審慎觀察後市

2025/04/07 17:02

雙鴻3月營收17.36億元。圖為董事長林育申。（資料照）雙鴻3月營收17.36億元。圖為董事長林育申。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）今日公告3月營收17.36億元，月增33%、年增52.69%，創歷史單月新高，第一季累計營收44.14億元、年增40.16%，創單季新高，也創歷年同期新高。雙鴻今日表示，各產品線表現都較上月成長，而營收年增主因是水冷應用持續發酵，以及一般伺服器、新世代顯示卡需求都較去年同期增加所致。

川普公告對等關稅政策，其中泰國被徵收36%關稅、中國合計則被徵收54%，雙鴻在兩地都有廠區，不過該公司指出，因政策仍不太明確，現下審慎觀察後市狀況，且因營收來源國不只單一組成，衝擊料也非市場想像中強烈。

展望第二季，雙鴻日前指出，預期第二季營運有望增溫，不過因不確定因素較多，實際狀況需到4月中才會較為明朗，不過目前客戶需求仍不變。法人則認為，本來AI供應鏈有望隨著輝達（NVIDIA）的GB200、GB300問世，今年營運會持續增溫，唯目前看來，美國對等關稅恐將壓抑向上趨勢，成最大變數。

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