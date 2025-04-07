關稅戰2.0引爆全球股災 避險資產表現亮眼

最新Bloomberg數據揭露，上週全球主要股市無一倖免地遭受重創，但債券市場卻展現出驚人的韌性，顯示在市場劇烈震盪之際，投資人急於尋找安全資產。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕川普宣布對中國、墨西哥及加拿大實施新一輪關稅政策後，全球金融市場陷入恐慌。台股今開盤暴跌逾2000點，創下史上最大單日跌幅紀錄，科技巨頭台積電直接跌停，單日市值蒸發2.4兆元，整體台股市值一天內蒸發超過6.6兆元。

最新Bloomberg數據揭露，上週全球主要股市無一倖免地遭受重創，但債券市場卻展現出驚人的韌性，顯示在市場劇烈震盪之際，投資人急於尋找安全資產。

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數據顯示，在股市普遍下跌8-10%的情況下，投資等級債券微幅上漲0.33%，成為此輪市場動盪中表現最佳的資產類別之一。

市場分析師指出，隨著關稅戰升級，美國經濟衰退風險正在上升。在此背景下，投資人紛紛轉向較為安全的債券市場，尤其是投資級債券。「在市場不確定性加劇的環境中，投資級債券能夠提供穩定收益並降低投資組合波動」，投資專家表示，「特別是在Fed即將啟動降息循環的背景下，長天期債券更具吸引力。」

市場觀察人士警告，台灣企業獲利恐將面臨下修壓力。根據模型分析，企業獲利每下修5%，台股指數可能相應下跌約1000點。在此情況下，適當配置債券資產成為降低投資組合風險的關鍵策略。

歷史數據顯示，每當台股出現大幅回調時，投資級債券往往能夠維持穩定甚至上漲，有效平衡投資組合的波動性。

今日公開募集的「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF（00982B）」追蹤ICE 20+ Year BBB Developed Markets指數，目前殖利率高達6.15%，不僅提供可觀收益，在降息環境中還有望獲得資本利得。該ETF預計4月底掛牌上櫃，7月首次除息，對尋求穩定現金流的投資人而言是值得關注的選項。

投資專家建議，面對當前市場不確定性，投資人應重新審視資產配置，適當增加投資級債券比重，特別是退休族群、小資族及房貸族等需要穩定收入的投資人更應考慮這一策略。

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