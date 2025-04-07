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臻鼎3月營收創同期新高 隨時因應政策與市場變化

2025/04/07 16:55

臻鼎3月合併營收為144.08億元，年增29.88%，月增18.06%，創下歷年同期新高。（記者卓怡君攝）臻鼎3月合併營收為144.08億元，年增29.88%，月增18.06%，創下歷年同期新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB大廠臻鼎-KY（4958）公布3月合併營收為144.08億元，年增29.88%，月增18.06%，創下歷年同期新高，第一季營收達400.82億元，年增23.29%，亦刷新歷年同期新高，展現公司穩健的營運實力。

臻鼎表示，3月營收持續顯著年增，主要受惠於客戶新品出貨動能，帶動行動通訊及電腦消費相關產品營收皆實現雙位數年增，同時IC載板業務亦維持穩健的雙位數成長趨勢。整體而言，第一季在行動通訊、電腦消費、伺服器/車載/光通訊以及 IC載板等四大應用領域皆繳出雙位數成長的亮眼表現，顯示臻鼎多元產品線在各關鍵應用領域均具高度競爭力。

展望後市，臻鼎指出，面對美國關稅政策所帶來的全球局勢不確定性，對終端消費市場之成長動能仍需進一步觀察。公司將持續強化全球布局與供應鏈韌性，靈活調整營運策略，隨時做好因應政策變化與市場波動的準備，確保穩健的營運表現。

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