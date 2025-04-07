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鮑爾對川普關稅發警訊 Fed面對「雙頭野獸」

2025/04/07 17:29

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，川普總統大規模徵收關稅，通膨可能會上升，並可能保持高位。（彭博）美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，川普總統大規模徵收關稅，通膨可能會上升，並可能保持高位。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，由於川普總統大規模徵收關稅，通膨可能會上升，並可能保持高位。

鮑爾在華盛頓特區郊外的一場活動中表示：我們面臨著高度不確定的前景，失業率上升和通膨上升的風險較高。 雖然關稅很可能至少會導致通膨暫時上升，但其影響也可能會更為持久。

CNN指出，川普提高關稅作法，冒險嘗試糾正貿易失衡並將生產轉移回美國，但此舉可能會導致經濟陷入通貨性停滯膨脹，即經濟成長停滯、失業率上升和通貨膨脹加速的惡性循環。聯準會必須正面應對「雙頭野獸」，就像20世紀70年代一樣。

Nationwide首席經濟學家凱西·博斯蒂安契奇 （Kathy Bostjancic） 在周五的一份分析師報告中表示：「通膨即將加速，經濟增長即將放緩，聯準會處境艱難。」

聯準會官員採取維持利率不變的模式，等待通膨進一步放緩，並觀察川普的重大政策轉變如何體現在經濟數據中。根據上個月發布的最新經濟預測，他們仍預計今年某個時候會降息。

由於通膨跡象正在放緩，聯準會去年三度降息。但這一進展在今年年初停滯，削弱了進一步降息的理由，並最終促使聯準會在一月份維持利率不變。聯準會上個月繼續維持借貸成本穩定。

惠譽評級向CNN表示，就在鮑爾發表最新言論的幾天前，川普政府宣布對200年來美國數據徵收史上最大幅度的關稅，甚至比1930年《斯姆特霍利關稅法》規定的廣泛關稅還要高，對所有美國進口產品徵收10%的關稅將於週六生效，4月9日起將徵收更高的關稅。

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