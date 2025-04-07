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美股3大指數續跌 恐慌指數飆漲逾60％

2025/04/07 17:23

美國總統川普的關稅政策，導致市場出現大規模拋售潮。（示意圖，法新社）美國總統川普的關稅政策，導致市場出現大規模拋售潮。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）實施強硬關稅政策，導致市場出現大規模拋售潮，被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX），週一（7日）稍早一度飆漲逾60％。

綜合媒體報導，美股經歷上週五（4日）急瀉後，今（7日）於亞洲時段維持跌勢，截至台北時間7日下午5時05分左右，道指期貨跌1334點或3.46%，報37196點；標普500指數期貨跌181點或3.54%，報4929.25點；那指100指數期貨跌674點或3.84%，報16865點。

反映投資者恐慌情緒的VIX指數今稍早一度飆漲60%，高見60，為2024年8月市場憂慮日圓拆倉（Yen Carry Trade）風險後首見。

恐慌指數是由芝加哥期權交易所於1993年推出的指數，主要功能是用來衡量市場對未來30天股市波動性的預期，指數愈高，表示投資人對於股市的前景感到不安、無法預期，可能出現大量買進或賣出；若投資人認為未來的股市表現穩定、波動幅度小，VIX指數就會下跌或維持在相對低點。

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