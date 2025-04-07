日股史上第3大跌幅 投資50年老鳥悲喊3千萬日圓沒了

日經225指數崩跌2644點以31136.58點作收，創下日股史上第3大單日跌幅。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕受到美國總統川普對等關稅影響，日經225指數今（7日）崩跌2644點以31136.58點作收，創下史上第3大單日跌幅，有投資經歷50年的老鳥悲呼目前已賠掉3000萬日圓（約新台幣677萬元）。

據《讀賣新聞》報導，日股前2大單日跌幅分別為2024年8月5日的4451.28點、1987年10月20日黑色星期一的3836.48點，此次除了創下第3大，收盤價還低於去年8月5日的31458點。

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據《神戶新聞》報導，在野村證券的神戶營業廳外，有老者死死盯著股市螢幕，他透露自己從3月底至今已慘賠3000萬日圓。老者表示，他已經進入股市50年了，自己在2008年雷曼兄弟風暴時也遇過同樣危機，他認為股票就是有漲有跌，投資人最好要耐心。

現場還有個剛透過少額投資免稅制度（NISA）開戶的男子，目瞪口呆地看著螢幕上的暴跌指數，他直說自己還不太了解股票投資，真沒想到能夠跌那麼多。

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