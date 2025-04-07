晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

日股史上第3大跌幅 投資50年老鳥悲喊3千萬日圓沒了

2025/04/07 17:09

日經225指數崩跌2644點以31136.58點作收，創下日股史上第3大單日跌幅。（歐新社）日經225指數崩跌2644點以31136.58點作收，創下日股史上第3大單日跌幅。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕受到美國總統川普對等關稅影響，日經225指數今（7日）崩跌2644點以31136.58點作收，創下史上第3大單日跌幅，有投資經歷50年的老鳥悲呼目前已賠掉3000萬日圓（約新台幣677萬元）。

《讀賣新聞》報導，日股前2大單日跌幅分別為2024年8月5日的4451.28點、1987年10月20日黑色星期一的3836.48點，此次除了創下第3大，收盤價還低於去年8月5日的31458點。

《神戶新聞》報導，在野村證券的神戶營業廳外，有老者死死盯著股市螢幕，他透露自己從3月底至今已慘賠3000萬日圓。老者表示，他已經進入股市50年了，自己在2008年雷曼兄弟風暴時也遇過同樣危機，他認為股票就是有漲有跌，投資人最好要耐心。

現場還有個剛透過少額投資免稅制度（NISA）開戶的男子，目瞪口呆地看著螢幕上的暴跌指數，他直說自己還不太了解股票投資，真沒想到能夠跌那麼多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財