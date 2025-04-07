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維田首季營收雙重衰退 力拚第2季重返成長

2025/04/07 16:44

維田科技3月營收7762萬元，月增26%、年減26%。（維田提供）維田科技3月營收7762萬元，月增26%、年減26%。（維田提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田科技（6570）3月營收7762萬元，月增26%、年減26%，首季營收累計為2.06億元，季減1.9%、年減8.9%，管理層觀察，目前已有部分客戶拉貨動能回溫，預期第2季起營運表現更加明朗、狀況漸入佳境，全年營收力拚成長。

維田指出，去年至今受地緣政治與美國經貿政策不確定性影響，市場拉貨腳步較為停緩，客戶端保守觀望，近日再次受到川普關稅政策影響，目前公司正全面盤點生產狀態以及零組件成本結構，持續優化製造流程，並加強控制生產成本，強化產品競爭力，同時與集團內部整合資源，共同應對。

此外，維田同步與客戶密切聯繫，保持暢通的溝通管道，審視應對美國關稅後續發展所帶來的影響，力圖將衝擊降至最低，目前安排5月5日至8日在美國休士頓參加全美最大石油天然氣設備展「Offshore Technology Conference 2025」，展出全新防爆系列產品及邊緣運算工業電腦，具基礎Edge AI運算能力，為全年營收增添柴火。

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