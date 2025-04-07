「國家隊」進場護盤無效 中國股市「黑色星期一」慘跌

中國股市「國家隊」中央匯金公司在週一Ａ股開盤後已進場干預，但中國股市依舊暴跌，創業板指數（ChiNext index）跌幅高達12.5%。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對主要貿易夥伴實施對等關稅，引發全球股市崩跌，讓結束清明節連假的中國股市面臨補跌壓力。香港《南華早報》報導，中國股市「國家隊」中央匯金公司在週一Ａ股開盤後已進場干預，以因應美國關稅戰引發的恐慌，但中國股市在「黑色星期一」依舊暴跌，創業板指數（ChiNext index）跌幅高達12.5%，恆生中國企業指數重挫13.7%。

中國官媒引述消息人士的話透露，股市「國家隊」已進行市場干預，這項報導一度推高了A股市場。此前，北京當局曾暗示，擁有因應美國對等關稅措施的政策工具，並在官媒《人民日報》上發表了支持股市的保證，試圖提振市場和投資人情緒。

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中央匯金是一家由中國財政部控制的國有投資機構，該公司7日下午在官網發布聲明證實，已採取行動穩定 A 股市場，增持了ETF，並承諾將購買更多。聲明寫道：「我們將堅決維護中國資本市場的穩定運作。」

儘管中國股市「國家隊」進場護盤，週一上證綜合指數收跌7.3%，深圳成份指數收跌9.7%，滬深300指數收跌7.1%，創業板指數（ChiNext index）跌幅高達12.5%，恆生中國企業指數重挫13.7%；香港恆生指數收跌13.4%。

川普2日宣布，對中國加徵34%對等關稅，若將先前實施的關稅納入，實際關稅稅率超過65%。北京當局3日做出反擊，宣布對所有美國商品加徵34%的關稅，並對部分美國企業實施新的貿易限制。

摩根士丹利和瑞銀等投資銀行預測，中國人民銀行很可能在不久的將來宣布降息，並增加財政支出，以支撐經濟。

摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強表示：「我們認為，美國累計關稅對中國經濟成長的拖累將遠超 2018 年和 2019 年。北京當局可能會加快計劃中的刺激措施，並很快推出新的寬鬆政策，但這些措施可能無法完全抵消關稅拖累。」

瑞銀表示，未來2個月中國人行可能下調銀行存款準備金率，並大幅降息，預計今年政策利率至少調降0.3至0.4個百分點。

瑞銀並指出，針鋒相對的關稅上調，可能拖累中國GDP（國內生產總值）成長約1.5個百分點，為了彌補赤字，中國需要將廣義財政支出佔GDP的比重額外增加1至1.5個百分點。

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