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台灣電子產業：關稅打爛AI 美國將同陷慘況

2025/04/07 16:34

美國總統川普提出的對等關稅措施週一重創台股，AI伺服器產業鏈全部打入跌停。（路透檔案照）美國總統川普提出的對等關稅措施週一重創台股，AI伺服器產業鏈全部打入跌停。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普提出的對等關稅措施週一（7日）重創台股，AI伺服器產業鏈全部打入跌停，對此，台灣供應鏈發出警告，倘若美國政府的關稅政策失當，引發停滯性通膨，帶來的危機恐將有別於近些年來疫情、區域性戰爭引發的經濟衰退，是直接在供需兩端形成惡性循環，以AI為例，一旦消費者或企業無力承擔服務費用，美國除了不會是贏家，也將同陷慘況。

台灣電子組裝廠近年逐漸走出過去低毛利的商業模式，透過承接AI伺服器訂單調整產品結構，進而大幅提升獲利表現，並在美中貿易戰開打與COVID-19疫情期間，歷經供應鏈重組、庫存去化等陣痛期，持續攜手客戶共創多贏局面，不料美國總統川普上台後一再擴大關稅實施範圍，甚至提出對等關稅，讓許多台廠都措手不及。

供應鏈指出，在川普祭出對等關稅之後，其實國內不少廠商都相當積極地向下游確認後續狀況，但過程中許多美系客戶看似已經放棄抵抗，「好像大家都拿他（川普）沒辦法」，由於台廠與客戶長年合作，「實在看不出他（川普）這種做法，美國要怎麼贏」，目前全球科技業皆期盼AI推高生產力，「但前提是民眾生活穩定、能夠消費，企業有錢賺，才能形成良性循環」。

供應鏈認為，一旦美國的對等關稅上路，美國民眾的日常消費將承受巨大壓力，進而縮減生活開銷，降低對AI服務的需求，「客戶建了這麼多AI資料中心，結果沒有用，當然也會怕賠錢」，倘若影響到企業資本支出，可能將拖延AI發展進度，甚至精簡人事成本，那麼美國的經濟狀況只會更加惡化，並影響全球景氣發展。

熟知歷史脈絡的業者提到，美國歷史上曾經有過3次孤立主義，分別是1807年實施禁運法案、1823年發表門羅宣言後於1828年提高關稅，以及1930年前美國總統胡佛在保護主義的貿易政策考量下簽署關稅法案，幾乎每次都重創美國經濟，最終仍以開放收場，期待美方後續能加以審視此次對等關稅產生的利弊，並做出適當的調整。

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