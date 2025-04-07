研華3月營收寫2年單月新高 首季業績創8季高點

研華3月營收創下最近2年單月新高，整體第1季營收同步寫下2023年同期以來的單季新猷。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）3月營收創下最近2年單月新高，整體第1季營收同步寫下2023年同期以來的單季新猷，管理層今天表示，後續將因應國際地緣局勢，持續強化營運韌性，並與客戶保持緊密溝通，建立更具彈性的合作模式，以期降低整體風險與不確定性。

研華3月營收63.23億元，月增19.4%、年增25.6%，首季營收累計為173.51億元，季增6.37%、年增25.02%；3月營收當中，北美、歐洲、台灣、中國表現良好動能，業績分別年增28%、22%、26%、14%，新興市場則則較去年同期表現持平，而日本及韓國均較去年同期衰退。

請繼續往下閱讀...

以事業群表現來看，研華旗下智能系統事業群 （iSystem）、物聯網自動化事業群（iAutomation）、智能服務事業群 （iService）表現突出，3月營收分別年增26%、31%、21%，而嵌入式事業群 （Embedded Sector）則年增10%，其中嵌入式運算與周邊系統 （EIoT）成長12%，應用電腦事業群 （ACG）年增8%。

觀察今年首季，研華在北美、歐洲、中國與新興市場皆有突出的表現，業績分別年增23%、25%、11%及24%；台灣、日本市場的業績則是年增個位數百分比，而韓國市場則較去年同期衰退雙位數百分比。事業群表現方面，智能服務事業群業績年增41%，智能系統事業群 年增27%，物聯網自動化事業群年增20%，嵌入式事業群年增11%，嵌入式運算與周邊系統成長12%、應用電腦事業群年增9%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，公司整體與3大營收區域的出貨比值（BB值）仍大於1，顯示市場動能穩健成長。在面對市場對邊緣運算與AI的高度需求下，研華以軟硬體整合能力，積極布局AI與邊緣運算技術，深化全球生態系合作，提供從端到雲的完整解決方案，協助產業客戶加速數位轉型並在AI浪潮中保持競爭優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法