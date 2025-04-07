台新金董事會決議 每股現金股利0.9元

台新金董事會今（7日）決議通過2024年盈餘分派，全數配發現金股利。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金董事會今（7日）決議通過2024年盈餘分派，全數配發現金股利。如果，以完成合併換股後之台新新光金普通股股數計算，每股普通股配發之現金股利為0.9元。若以台新金4月7日收盤價15.6元計算，現金殖利率近5.8%，為目前金控股最高。

台新金表示，因為考量已於3月31日，取得金管會核准函並訂定合併基準日為7月24日，擬規劃於合併基準日前，訂定特別股股利除權息基準日及發放特別股股利，並於合併基準日後，再進行普通股除權息基準日之訂定。

請繼續往下閱讀...

台新金指出，由於分派現金股利，台新金要增發股票換新光金股票，這部分要多一點時間，真正發出時機點可能落在8月底或9月初，配發對象包括台新跟新光金股東，每股都是0.9元。屆時，普通股股利將發放給合併後，台新新光金控之全體股東，無需調整換股比率。

台新金說明，考量合併後股本膨脹太大，經過換股比例換算已達到249億多股，另一方面，許多投資人也表態希望能夠現金，因此，今年董事會決定只配發現金股利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法