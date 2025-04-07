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對等關稅來勢洶洶 IT客戶暫停拉貨、4月TV面板漲勢恐終止

2025/04/07 16:15

對等關稅來勢洶洶 IT客戶暫停拉貨、4月TV面板漲勢恐終止IT客戶暫停拉貨、4月TV面板漲勢恐終止。
（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普對等關稅來勢洶洶，市調機構TrendForce今日表示，4月2日美國對等關稅公布後，部分顯示器品牌客戶已暫停拉貨、NB客戶則搶在4月9日加稅前空運出貨，TrendForce也預期，電視面板漲勢恐在4月暫停，全面轉為持平。

TrendForce研究副總范博毓指出，進入4月份後，TV面板需求走弱的雜音逐漸發酵，品牌手中的庫存水位持續增加之下，面板廠也意識到需求開始鬆動的風險，雖然有計畫再次以調節產能來維穩供需狀況，但截至目前為止，稼動率仍暫時沒有看到明顯修正。

此外，4月2日美國正式宣布對等關稅措施，對供應鏈造成極大的衝擊，雖然短期間尚未對面板價格造成影響，但是仍不排除在關稅政策方向沒有轉變之下，逐漸影響到面板需求，進而影響到後續面板價格走勢。以4月份的電視面板價格來看，目前預期將全面持平態勢。

顯示器面板在4月份仍維持3月份動能，面板價格延續上漲趨勢，面板廠仍希望透過這一波的需求增強，持續改善虧損的狀況。

不過4月2日對等關稅措施宣布後，部分品牌客戶開始針對整機成品暫停拉貨，是否會開始影響到對面板需求與價格的趨勢，仍待觀察。

以4月份的MNT面板價格來看，Open Cell面板預計上漲0.3美元，面板模組中，21.5吋FHD預計上漲0.2美元，23.8吋FHD預計上漲0.3美元，27吋FHD預計上漲0.2美元。

至於NB面板對等關稅措施實施後，品牌客戶對後續展望混沌不明狀況下，僅能在4月9日關稅生效前加強透過空運出貨，但4月9日後整體需求可能會出現下修的風險，進而影響到對面板的需求。在後續發展不確定性高之下，面板廠目前對面板價格的想法較偏觀望，後續走勢仍須看需求變化而定。以4月份的NB面板價格來看，目前預估仍維持全面持平態勢。

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