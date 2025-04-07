威剛3月營收37.43億元 創近11個月新高

威剛董事長陳立白說，第二季記憶體價格升溫的底氣十足，供給及需求風向雙雙向上發展。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠記憶體現貨價走揚與客戶新訂單雙重力道推升，記憶體模組大廠威剛（3260）3月營收躍增至37.43億元，月增近12%、年減5.8%，創近11個月以來新高點。威剛預期，第二季記憶體價格升溫的底氣十足，供給及需求風向將雙雙向上發展。

威剛董事長陳立白表示，因應DRAM及NAND Flash現貨價格快速走高的市況，公司採購已在供應商全面支持下完成布局，低價庫存自4月開始陸續到位，可望滿足持續擴大的客戶需求及業績成長動能。

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威剛累計今年第一季合併營收為99億元，季增1.11%。陳立白進一步指出，第二季記憶體價格升溫的底氣十足，供給及需求風向雙雙向上發展。

陳立白表示，全球AI應用可望提前落地，原廠去年就宣告2025年高單價與高毛利率的HBM接單爆表，且邊緣AI硬體成本快速下降，百工百業皆正式進入AI布局的大環境下，加上今年下半年AI PC及AI手機的新品將陸續上市，且新品所搭載的記憶體容量倍增，也帶動傳統記憶體需求同步增加。

他指出，現有產能朝獲利極大化的資源分配，通路端及OEM大廠的庫存策略轉趨積極，傳統記憶體供應也相對吃緊，讓上游原廠全面調漲報價的態度強勢，皆宣告DRAM與NAND Flash產業調整期結束，價格重回向上成長的趨勢確定。

威剛去年度盈餘分配率維持至少50%，公司去年每股稅後盈餘攀升至9.25元，陳立白表示，將建議董事會至少每股配發5元現金股利，以回饋股東長期的支持，並支應公司業務擴張需求。

威剛3月營收月增11.98%達37.43億元，其中，DRAM模組營收較月大增3成，達23.45億元，創下2018年9月以來新高，營收比重也拉升至62.65%；其次，SSD產品營收比重為25.61%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比11.74%。

威剛累計今年第一季合併營收為99億元，季增1.11%；其中DRAM模組營收貢獻達56.47%，SSD為30.55%，記憶卡、隨身碟與其他產品比重為12.98%。

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