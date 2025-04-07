宏達電3月營收年增67.76％ 月增98.07％

宏達電3月營收年增67.76%。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電3月營收為3.64億元，年增率67.76%，月增率98.07%。累計第一季營收為7.08億元，年增率19.06%。

宏達電日前宣布推出4月春季特賣活動，此次促銷涵蓋HTC U24 pro等智慧型手機，以及最新 VIVE 頭顯、豪華配件和遊戲套組，可望挹注營收表現。

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宏達電2025世界行動通訊大會發表新一代VIVERSE技術，透過AI驅動的3D建構與開放互通架構，大幅降低3D內容創建門檻。旗下專注5G與未來通訊技術的G REIGNS亦於展會中發表AI驅動的智慧工廠應用，涵蓋自主移動機器人（AGV）、AI安全監控與無人機檢測，推動工業5.0、無人倉儲與遠端管理等應用，協助企業提升效率與安全性。

同時，G REIGNS與聯發科技攜手展示前瞻性6G混合計算技術，整合智慧裝置、無線接取網路與邊緣雲資源，實現超低延遲的環境感知與即時運算，推動生成式AI、個人AI助理、智慧城市與XR沉浸式體驗等未來關鍵應用。

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