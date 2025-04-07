北市勞動局公布違反勞基法裁罰 這公司挨罰金額最高

北市勞動局公布今年2月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有24家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為74萬元。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北勞動局今公布2月違反《勞基法》裁罰結果，共有24家事業單位包括康統醫學科技、銓宏汽車多媒體、欣大首美達等公司，總裁罰金額多達74萬元；其中大順公寓大廈管理維護公司因未依規定置備出勤紀錄，挨罰金額最高。勞動局長王秋冬表示，出勤紀錄為核發薪資及延長工作時間工資的參考依據，雇主應重視置備勞工簽到簿或出勤卡。

勞動局指出，今年2月罰鍰金額前5名，依序分別為大順公寓大廈管理維護股份有限公司（9萬元）、康統醫學科技股份有限公司（6萬元）、銓宏汽車多媒體科技股份有限公司（5萬元）、欣大首美達股份有限公司（4萬元）、漾波有限公司（4萬元）。

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違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務，計8家（33.33％）；工資未全額給付給勞工，計5家（20.83％）；出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止，計4家（16.67％）；每7日中未有1例假1休息日，計4家（16.67％）；工資未定期給付勞工，或未提供工資各項目計算方式明細，則共計3家（12.50％）。

勞動局說明，大順公寓大廈管理維護股份有限公司因未依規定置備出勤紀錄，遭裁處9萬元，而出勤紀錄作為雇主核發勞工薪資及延長工作時間工資的參據，同時為避免勞工雙方對於工時計算起爭議，因此置備勞工簽到簿或出勤卡實有其重要性。

勞動局表示，常有雇主以勞工人數不多、勞工出勤自主管理等理由，未設置勞工簽到簿或出勤卡，或以薪資已發放棄置出勤紀錄，且未依規定保存5年或僅以符號（如打勾）註記，未詳實記載勞工實際出勤時間至分鐘，提醒雇主應重視置備勞工簽到簿或出勤卡並依法置備，避免觸法。

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