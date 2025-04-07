晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

北市勞動局公布違反勞基法裁罰 這公司挨罰金額最高

2025/04/07 15:50

北市勞動局公布今年2月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有24家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為74萬元。（記者劉詠韻攝）北市勞動局公布今年2月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有24家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為74萬元。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北勞動局今公布2月違反《勞基法》裁罰結果，共有24家事業單位包括康統醫學科技、銓宏汽車多媒體、欣大首美達等公司，總裁罰金額多達74萬元；其中大順公寓大廈管理維護公司因未依規定置備出勤紀錄，挨罰金額最高。勞動局長王秋冬表示，出勤紀錄為核發薪資及延長工作時間工資的參考依據，雇主應重視置備勞工簽到簿或出勤卡。

勞動局指出，今年2月罰鍰金額前5名，依序分別為大順公寓大廈管理維護股份有限公司（9萬元）、康統醫學科技股份有限公司（6萬元）、銓宏汽車多媒體科技股份有限公司（5萬元）、欣大首美達股份有限公司（4萬元）、漾波有限公司（4萬元）。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務，計8家（33.33％）；工資未全額給付給勞工，計5家（20.83％）；出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止，計4家（16.67％）；每7日中未有1例假1休息日，計4家（16.67％）；工資未定期給付勞工，或未提供工資各項目計算方式明細，則共計3家（12.50％）。

勞動局說明，大順公寓大廈管理維護股份有限公司因未依規定置備出勤紀錄，遭裁處9萬元，而出勤紀錄作為雇主核發勞工薪資及延長工作時間工資的參據，同時為避免勞工雙方對於工時計算起爭議，因此置備勞工簽到簿或出勤卡實有其重要性。

勞動局表示，常有雇主以勞工人數不多、勞工出勤自主管理等理由，未設置勞工簽到簿或出勤卡，或以薪資已發放棄置出勤紀錄，且未依規定保存5年或僅以符號（如打勾）註記，未詳實記載勞工實際出勤時間至分鐘，提醒雇主應重視置備勞工簽到簿或出勤卡並依法置備，避免觸法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財