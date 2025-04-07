「鐘點看護移工」爭議中上路 「這些狀況」需加價收費

「多元陪伴照顧服務試辦計畫」今（7）日正式上路，收費標準一併公告。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕俗稱「鐘點看護移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，今（7）日正式上路，目前全國共有6家公益團體提供服務，各試辦單位的收費標準也正式公告，6家試辦單位「4小時」最低收費1000元、最高1250元，全日最低2600、最高3500元，但有2團體另訂「加費」項目，被照顧者若為重度失能、體重超過75公斤、有攻擊傾向、精障等情形，每日或每小時需加收100至300不等的費用。

勞動部為回應民眾「臨短急」服務需求，包括長輩「臨」時有狀況卻找不到生活協助人力、外籍家庭看護空窗期請假返國「短」期需要人力、家人手術或病後需要「急」性後期生活協助，推出「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，今日正式公告實施，但仍遭失能雇主協會痛批「收費過高」，質疑收費標準高於目前市價。

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6家通過評選公益團體，今日由勞動部同步公告收費標準，以服務雙北市的「中華民國紅心字會」為例，因位於雙北區，4小時收費1250元，全日3500元為6家最高，但也最單純，並未訂定其他加價項目。

位於南投的「南投縣新媳婦關懷協會」，4小時收費1000元、全日最低2600為6家最低，但其另針對失能重度、失智、體重超過80公斤、有攻擊傾向、疥瘡、COVID確診、法定傳染病每日加收100至600不等費用，交通費用另計；「臺中市童庭社會福利慈善基金會」也針對精障等情形，訂有100至300不等的加費項目。

臺中地區的「私立永信社會福利基金會」，則是依據服務時段不同，有不同的訂價，例如上午7時至下午5點半4小時僅需1000元，晚間則提高至1200，若晚間9點半之後，4小時則收1200元。

針對外界質疑收費過高，勞動部重申，此試辦計畫是針對家庭內有臨時、短期、緊急照顧需求的病患為主，6家核定的公益團體，聘用本國及外籍陪伴服務工作者，提供全日、半日與部分時數等自費就醫陪伴或陪伴照顧服務。

勞動部強調．如果民眾家中已聘有家庭看護移工、被看護者屬長照等級第2級至第8級者，有臨時、短期、緊急照顧需要，可優先使用有政府補助的「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務」或「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」計畫，二者合計每年最高可達52天。若擴大喘息及短期照顧52天補助時數已用滿，仍有臨時、短期、緊急照顧需要，也可自費使用本計畫服務。

勞動部表示．未來將依照實際服務使用情形開放評選更多不同地區提供服務的公益團體加入本計畫，相關資訊可於多元陪伴照顧服務試辦計畫官網（https://mcs.wda.gov.tw/）查詢，或電洽1955免付費專線詢問。

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