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關稅擊潰全球股市 歐股開盤跌逾6％

2025/04/07 15:39

歐洲Stoxx 600指數週一（7日）開盤急挫6％。（路透）歐洲Stoxx 600指數週一（7日）開盤急挫6％。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trump）大規模的關稅政策下，週一（7日）歐洲股市開盤大幅下跌，歐洲Stoxx 600指數開盤重挫6％，德國、英國、法國股市全線走低，加劇這一波全球市場的暴跌。

週一開盤不久，歐洲Stoxx 600指數急挫6％，所有類股和主要交易所都出現大幅下跌，德國股市一度跌逾10％、英國、法國股市跌幅持續在5-6％上下波動。歐洲Stoxx 600上週慘跌8.4％，創下過去5年來最差的一週，僅次於2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的市場表現。

川普上週三（2日）宣佈對等關稅的完整清單，整體規模超出各界預期，動搖了全球市場。此舉也引起人們對於全球貿易戰的擔憂，中國將對美國商品祭出高關稅，歐盟也誓言，如果與美國談判失敗，將採取反制措施。

儘管市場劇烈反應，華爾街在2個交易日內蒸發6兆美元（約新台幣199兆元），亞洲各市場出現拋售潮，川普仍堅持自己的貿易政策，週日受訪時，川普表示，雖然市場下跌不是自己所樂見，但有時必須要「服藥」才能解決問題。

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