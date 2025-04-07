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美經濟衰退不可避免 華爾街策略師給出時間點

2025/04/07 16:18

如果關稅在未來4到6個月內持續不變且不予減免，美國經濟衰退將不可避免。（路透）如果關稅在未來4到6個月內持續不變且不予減免，美國經濟衰退將不可避免。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普發動對全球的關稅貿易戰，提高經濟衰退的風險，根據華爾街機構策略師的評估，未來4至6個月內衰退將不可避免。

Wolfe Research在一份新的客戶報告中稱，如果關稅在未來4到6個月內持續不變且不予減免，美國經濟衰退將不可避免。該公司估計，在沒有談判的情況下，目前的關稅足以在9個月內導致經濟衰退。

Wolfe Research的基本預測是假設30%的關稅透過談判降低，這將避免年底前出現經濟衰退，但這前景取決於談判的進展。

策略師Stephanie Roth表示，「投資者最近一直在問，損失已經到了什麼程度，以至於經濟衰退不可避免。我們的感覺是，經濟將在未來4-6個月內無法談判或緩解」。他並強調，損害不僅限於關稅，近幾個月來金融環境也明顯收緊。截至4月4日，市場疲軟的累積影響使GDP成長與年初相比下降了50個基點。

雖然企業庫存正緩解一些短期價格壓力，但策略師警告稱，由於不確定性導致的投資下降，可能會在一個季度後加劇。

為了反映最近的關稅公告，Wolfe Research將其GDP成長預測從1.6%下調至0.6%，並將其經濟衰退機率從30-35%提高至35-40%。該投資銀行還預計核心通膨率將升至3.6%，理由是關稅結構中納入非關稅壁壘和類似增值稅的計算。

市場價格已經反映出經濟衰退的可能性大幅上升，標準普爾500指數暗示經濟衰退的可能性為49% ，高於最新一次危機前的27%。策略師表示，恐懼情緒已經根深蒂固。

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