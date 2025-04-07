珍奶業者貨櫃海上漂 民眾黨議員批：蔣萬安對貿易戰沒準備、沒答案

台北市長蔣萬安今日下午到內湖科技園區傾聽業者受到高關稅影響的情況，民眾黨議員陳宥丞轉述，有珍珠奶茶業者在會中表示，4、5個貨櫃正在海上漂泊，沒有人告訴他現在該怎麼辦。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（7）日下午到內湖科技園區傾聽業者受到高關稅影響的情況，出席會議的民眾黨議員陳宥丞會後轉述，有珍珠奶茶業者在會中表示，4、5個貨櫃正在海上漂泊，沒有人告訴他現在該怎麼辦？陳宥丞也說，蔣萬安應該是要帶著答案過來給業者，而不是到現在還在傾聽，質疑市府根本沒有做好準備。

陳宥丞受訪說，蔣萬安希望將會議定調成座談會，但現在百姓、食品、基層民生的企業，以及高科技產業的代表，期待的是蔣萬安帶答案過來，不是到現在還在問、才在聽，市府對現在的貿易戰，根本沒有做好準備；過去沒有準備，現在沒有答案，最怕的是未來沒有方向。他提到，有業者很氣憤地說，請中央及市政府告訴產業，政府們能做什麼，而不是在來聽百姓說什麼。

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陳宥丞轉述業者的說法表示，有一個台灣非常有名的珍珠奶茶廠商，在台灣將近有180間店，業者說現在有4、5個貨櫃正在海上漂泊，請問從中央政府到地方政府，誰要告訴他這個貨櫃到了美國靠岸後，稅是怎麼加？32%的稅誰來付？補助怎麼補？企業該怎麼辦？陳宥丞說，目前前台灣這些企業的心就很像飄在海上的貨櫃一樣沉浮不定，沒有人知道中央到地方要做什麼。

他轉述還有一個生技產業代表說，目前貿易大戰最麻煩的是物價會開始做飆升，通膨的問題會影響的不只是一般的民眾，而是在基層底層窮苦難的民眾，可能會有急難救助的需求；但這一部分，蔣萬安剛剛並沒有直接回應。

陳宥丞批評，蔣萬安在裡面講了3點：國難當前、中央要趕快開出跟美中談判的條件、最後是地方政府現在要來做積極的盤點。但他認為這3件事情不用勞駕蔣萬安特別到內科協會，讓從民生企業的產業到高科技的代表坐在這裡聽，若只是來做這3句話的政令宣達，市非常的可惜跟浪費時間，還不如好好的回去跟中央談判以及告訴民眾，「台北市政府能做什麼？」。

他希望，市府在明天議會開議前告訴市民，針對美中貿易戰、川普的高關稅，台北市到底能做什麼？要做什麼？會做什麼？若上述三個都沒有回答，今天來幹什麼？

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