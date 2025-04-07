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融資追繳令恐萬箭齊發 有人賣黃金準備補保證金？

2025/04/07 17:08

川普對等關稅釀全球股災，專家表示，近日金價回檔主要是投資人拋售黃金彌補市場崩潰的損失。（彭博）川普對等關稅釀全球股災，專家表示，近日金價回檔主要是投資人拋售黃金彌補市場崩潰的損失。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亞股今日上演黑色星期一，台股展開連假補跌，加權指數終場暴跌2065點，創史上之最。明天如果持續暴跌，融資追繳令恐萬箭齊發。有券商為避免客戶被斷頭，提醒客戶斷頭前最好先補錢，加上近日金價回檔，有網友說，「大家開始賣黃金補保證金了」，「缺現金啥都賣」。大型公股銀行則透露，週一（7日）黃金存摺買賣都有增加，有人賣、也有人買。

台股週一展開連假補跌，在權值王台積電開盤直接摜殺跌停，指數開低走低，上市公司高達945家打入跌停，創史上最多，終場指數慘遭血洗2065點，跌幅9.7%，雙雙創新紀錄，收19232.35點。法人直言，由於成交量急凍且無差別摜殺，台股恐陷無量危機。

一向被視為避險資產的黃金也在劫難逃，週一亞洲交易時間，黃金現貨每盎司一度跌逾2%，摜破每盎司3000美元關卡，創3月13日以來低點。

專家表示，國際市場瀰漫恐慌情緒，美國期貨週一繼續大跌，日本、澳洲和紐西蘭股市也跟隨跌勢，投資人拋售黃金彌補市場崩潰的損失。

一家大型公股銀行也透露，週一（7日）黃金存摺買賣都有增加，有人賣、也有人買，買賣趨於均衡。

有網友在PTT發文稱，避險資產黃金重演2020年3月走勢，開始被套現換錢以保其他資產，連黃金都下跌，代表股災真的來了。部分網友留言稱：「有人爆倉，當然全部資產都要賣」、「大家開始賣金條補margin（保證金）、「缺現金可是啥都賣」。

還有網友認為，賣黃金可能是「現金需求超過太多，黃金有獲利先了再接」，也可能是「轉換現金，準備抄底」。

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