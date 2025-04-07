與川普關稅切割？商務部長解釋企鵝島徵稅 馬斯克竟回笑死

美商務部長盧特尼克解釋，對企鵝島徵稅是為了防止規避關稅，特斯拉執行長馬斯克對相關言論表示很好笑。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普祭出全面關稅引發全球震盪，連只有企鵝與海豹棲息的澳洲赫德島和麥克唐納群島（Heard Island and McDonald Islands），也被課徵10%關稅，美商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick）解釋，這是為了防止規避關稅，政府效率部（DOGE）領導人、特斯拉執行長馬斯克對相關言論表示「很好笑」。

針對川普關稅範圍涵蓋無人島引發的質疑，盧特尼克解釋，採取全面性措施是為防止大國利用小國規避關稅。他表示，川普的考量是「不能讓世界任何地方成為中國或其他國家轉運貨物的漏洞」。

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政府效率部（DOGE）領導人、特斯拉執行長馬斯克對此做出回應，他在相關言論的貼文底下回：「這很好笑」（This is funny），還附上一個笑死的表情。

英媒《獨立報》報導指出，這次馬斯克再次與川普關稅劃清界限，外傳川普經濟顧問納瓦羅、商務部長盧特尼克主導了川普的關稅政策，馬斯克日前曾批評納瓦羅「哈佛的經濟學博士是一個壞象徵，並非好事」，直言他一事無成。

U.S. COMMERCE CHIEF LUTNICK SAYS HAD TO INCLUDE PENGUIN ISLAND IN TARIFFS IN CASE SOME COUNTRY TRIES TO USE IT AS LOOPHOLE - CBS NEWS — *Walter Bloomberg （@DeItaone） April 6, 2025

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