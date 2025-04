與川普關稅切割？商務部長解釋企鵝島徵稅 馬斯克竟回笑死

美商務部長盧特尼克解釋,對企鵝島徵稅是為了防止規避關稅,特斯拉執行長馬斯克對相關言論表示很好笑。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普祭出全面關稅引發全球震盪,連只有企鵝與海豹棲息的澳洲赫德島和麥克唐納群島(Heard Island and McDonald Islands),也被課徵10%關稅,美商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick)解釋,這是為了防止規避關稅,政府效率部(DOGE)領導人、特斯拉執行長馬斯克對相關言論表示「很好笑」。

針對川普關稅範圍涵蓋無人島引發的質疑,盧特尼克解釋,採取全面性措施是為防止大國利用小國規避關稅。他表示,川普的考量是「不能讓世界任何地方成為中國或其他國家轉運貨物的漏洞」。

政府效率部(DOGE)領導人、特斯拉執行長馬斯克對此做出回應,他在相關言論的貼文底下回:「這很好笑」(This is funny),還附上一個笑死的表情。

英媒《獨立報》報導指出,這次馬斯克再次與川普關稅劃清界限,外傳川普經濟顧問納瓦羅、商務部長盧特尼克主導了川普的關稅政策,馬斯克日前曾批評納瓦羅「哈佛的經濟學博士是一個壞象徵,並非好事」,直言他一事無成。

