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美關稅釀股災 國泰世華林啟超：不宜過度看空

2025/04/07 14:56

美國對等關稅政策，引爆全球市場恐慌，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，不宜過度看空。（資料照，圖由國泰金提供）美國對等關稅政策，引爆全球市場恐慌，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，不宜過度看空。（資料照，圖由國泰金提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普於4月2日宣布最新對等關稅政策，引爆全球市場恐慌情緒，美、歐、亞洲股市無一倖免，VIX恐慌指數更創下疫後新高，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，不宜過度看空，一旦關稅政策出現轉圜，金融市場也有望立即做出反應。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超形容，此次關稅政策有如「核彈級的震撼教育」，再加上半導體、藥品關稅政策尚未宣布，令市場擔憂是否將出現第2顆核彈，為全球股市持續出現恐慌性賣壓的最根本原因。

市場關心這波股災是否將逼近2008年金融海嘯爆發，甚至是靠攏2020年COVID-19釀成的極度恐慌？這波風暴又將維持多長時間？

林啟超分析，未來需觀察3大重點：首先，關稅政策施行越久將推升全球經濟硬著陸風險，美國和全球政府能否在近期內取得共識，進一步調整關稅稅率將是關鍵。

其次，全球主要央行的貨幣政策也將出現變化，尤其美國聯準會是否加大降息力道，將左右市場回穩步伐。

最後，觀察關稅政策導致股市重挫、物價短期內恐進一步急升，以及企業獲利削減或將導致裁員潮下，美國內部民意反撲力道，也有機會迫使政策力道轉趨溫和。

林啟超指出，未來1-2週的談判過程，「稅誰吞下來？貨退回去？」等各種紛擾，將持續影響後續股市表現；但他認為不宜過度看空，「解鈴還須繫鈴人，川劇變臉戲碼可能隨時上演」，一旦關稅政策出現轉圜契機，金融市場也有望立即做出反應。

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