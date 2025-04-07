川普全面開徵關稅 柯富仁：產品漲價難免 創新是唯一解方

川普全面開徵關稅 ，友達總經理柯富仁（右）認為產品漲價難免、創新是唯一解方。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普對等關稅使全球產業都蒙受巨大影響，目前各國皆排隊等著要與美國談判，希望取得豁免，台灣顯示器聯合總會（TDUA）理事長、友達總經理柯富仁指出，目前最擔心的是終端產品反應關稅成本、提高售價進而影響需求，TDUA副理事長、群創總經理楊柱祥則呼籲政府全面檢討現行產業政策是否過度向半導體傾斜，呼籲重啟SRB會議。

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柯富仁說，關稅全面開徵後，產品難免漲價，大家最擔心的事情就是終端市場需求是否受到影響，他認為，只有持續創新讓消費者認為值得購買，才能再次帶動消費回流，而這也是讓品牌、客戶重新取得定價的機會。

楊柱祥則呼籲政府全面檢討現行產業政策是否過度向半導體傾斜，使得台灣產值第二大的面板產業與其他傳統產業都需面臨同樣32%關稅衝擊。

楊柱祥說，這是國內共同的挑戰，但塞翁失馬焉知非福，他也呼籲經濟部產發署、國科會等應該重啟新的智慧生活顯示科技與應用產業策略會議（SRB），規劃國家未來5年、10年發展計畫，並將Micro LED、面板封裝納入。

楊柱祥說，美國並沒有面板產業，基本上台灣與美國是互補，在美中對抗下，台灣應該讓美國知道，台灣的面板對美國不是威脅，而是加分，希望美國最後定下來的稅則，可以對台灣手下留情。

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