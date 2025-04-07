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美國課徵台灣32％關稅 主要衝擊高雄這2項水產品

2025/04/07 14:31

美國課徵台灣32%關稅，衝擊高雄吳郭魚及鱸魚。圖為高雄養殖魚塭。（高市海洋局提供）美國課徵台灣32%關稅，衝擊高雄吳郭魚及鱸魚。圖為高雄養殖魚塭。（高市海洋局提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕美國將課徵台灣32%關稅，在水產品部分，行政院公布主要影響吳郭魚、鬼頭刀及鱸魚。高市海洋局指出，跟高雄有關的是吳郭魚及鱸魚，兩者去年合計輸美出口總值約9600萬元，將配合行政院政策，輔導養殖產業及業者，以降低關稅對產業的影響。

海洋局表示，依關務署去年出口統計資料，高雄養殖水產品以吳郭魚（台灣鯛）做成魚排出口美國爲大宗，約541公噸，出口總值約4900萬元，佔全國總外銷量4%。鱸魚輸美國出口量約252公噸，出口總值約4700萬元，佔全國總外銷量21%。

海洋局統計，高雄鱸魚主要產地在彌陀區、永安區、路竹區；吳郭魚主要在湖內區、彌陀區。另外，高雄總養殖面積3400多公頃，其中為了提高水產品品質衛生及產業秩序，特別劃設5處養殖漁業生產區，合計1800多公頃。

海洋局強調，台灣水產品是否課徵關稅以及各品項的關稅稅率額度，都有待積極協商結果確認，但行政院已指示農業部編列180億元，輔導具有輸美外銷實績或外銷供應鍵關聯產品的農漁經營者，內容包括貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證、擴大國內行銷活動、擴大海外行銷。

遠洋漁業的魷魚及秋刀魚等品項方面，因為不在行政院公布的輸美主要出口品項，高雄區漁會表示，後續還要觀察大約1個月，才能釐清美國關稅的影響程度。

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