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川普關稅》「樹德」董事長：聚焦相對關稅 長程朝「台積化」目標努力

2025/04/07 14:29

樹德企業的收納器具塑膠、金屬類會受到美國加徵關稅的影響。（記者陳鳳麗攝）樹德企業的收納器具塑膠、金屬類會受到美國加徵關稅的影響。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕川普全球加徵關稅，生產收納器具外銷的樹德企業公司董事長吳宜叡指出，台灣談判應注意相對關稅，爭取降到跟最大競爭對手的稅率，而國內企業也要分散對美國市場的過度依賴，開擴歐盟、日本等市場，長程目標追求「台積（電）化」，提高自己的不可取代性。

擔任台灣手工具產業同業公會理事的吳宜叡，今天以樹德企業公司董事長的角度建議，國內企業不用過度擔心，政府已派員到美國談判，站在業者角度會建議應聚焦在「相對關稅」，即先談判到與台灣最大競爭對手的稅率，像韓國關稅是25%，若能降到16%更好，這樣台灣才有競爭力。另未來也要注意中國去洗產地的馬來西亞、新加坡等國對台灣的影響。

吳宜叡指出，國內以外銷為導向的產業，在這個非常時期不要妄自菲薄，未來要思考的是分散市場，不能過度依賴美國市場，開拓歐盟、日本、東南亞市場，另也思考以好的品質，深耕內銷市場。

國內的企業能做的，就是把自己的體質變好，追求「台積（電）化」，即不斷地提高自己的差異化、不可取代性。

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