台南台灣鯛、蝴蝶蘭輸美受影響最大 市府下午開會因應

台南是國內最大的台灣鯛產地，占全國45%產值。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕美國宣布對台灣課徵32%對等關稅，台南農業中以蘭花、台灣鯛受衝擊最大，台南市政府組成「針對美國政府關稅緊急應變小組」，今天（7日）下午將召集相關業者開會因應高關稅。

台灣的台灣鯛條凍、切片輸美占比高達7成，台南養殖台灣鯛全國最多，台南產地價去年以來表現不錯，目前内銷1台斤35元以上，外銷切片1台斤41元。

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台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉指出，養殖會員現有345位，養殖台灣鯛約1400公頃，對美國高關稅的衝擊程度觀望中，養殖漁民最重要是顧好品質永續發展，希望台美盡快談判降低關稅減少衝擊程度，政府協助提出保護養殖漁業的政策、協助拓展歐盟等其他外銷市場。

養殖8公頃台灣鯛的學甲陳姓漁民說，如果美國高關稅造成需求降低、外銷受阻，考慮改養其它魚種。

官田六官養殖漁業生產區發展協會理事長黃亮蒼，養殖12公頃80萬台斤台灣鯛，他也擔心美高關稅的衝擊，已有冷凍加工廠向部分漁民要求暫緩出魚，希望政府補助養殖電價、降低飼料成本減緩衝擊。

目前美國為台灣蘭花的最大出口市場，每年約出口6672萬美元，台南蘭花占台灣產值5成。（記者楊金城攝）

台南市農業局調查，台南農業對美國出口大宗為水產與花卉，其中以台灣鯛、蝴蝶蘭受影響最大。目前美國為台灣蘭花的最大出口市場，每年約出口6672萬美元，台南蘭花占台灣產值5成；市府已與蘭花產銷發展協會保持密切聯繫，將繼續拓展歐洲與國內市場，分散對美出口的風險。

台南是國內最大的台灣鯛產地，占全國45%產值，每年對美出口約4473萬美元。市內計畫加強對亞洲與歐洲海外市場的拓銷，並聯合漁會與相關加工廠商，強化漁產加工的品質與國內外行銷。

台南市「針對美國政府關稅緊急應變小組」下午開會，將提出「多元拓展市場」、「重點輔導中小微型企業」、「強化產業對話平台」三項策略，市長黃偉哲也指示將動用第二預備金，鼓勵相關產業分散市場，並銜接中央880億支持方案，全力協助台南產業突圍。

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