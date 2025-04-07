股災逃生門？投資人湧進日圓、瑞士法郎避險

分析師認為，日圓及瑞士法郎可被視為規避關稅的避險資產。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅引爆全球股災，投資人紛紛尋找避險標的。分析師表示，日圓和瑞士法郎是規避川普關稅的主要貨幣，促使投資者週一（7日）湧入日圓和瑞士法郎等避險貨幣，2種貨幣兌美元均走升。

《CNBC》報導，川普2日宣布對等關稅政策後，投資人大舉湧向避險資產，其中一些人聚焦日圓、債券以及一些「奇特」的資產。

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Absolute Strategy Research 主管拉赫巴里（Ebrahim Rahbari）推薦，日圓將成為躲避貿易緊張和美國經濟衰退的良好選擇，也可能是最佳選擇。

拉赫巴里說，日圓很便宜，美國利率可能下降，從而縮小與日圓的利差。儘管日本是重要的出口國，但其對貿易的依賴有所降低，尤其是在財政政策寬鬆的情況下。

根據倫敦證券交易所的數據，自 4 月 2 日以來，日圓兌美元已升值約 3 %。週一（7日）日圓兌美元匯價升破145關卡，觸及144.81日圓兌1美元。

他補充，瑞士法郎是另一個「明顯」的對沖標的，瑞郎兌美元同樣升值超過 3%。瑞士法郎兌美元週一（7日）升值逾 0.8%，至 0.8531瑞士法郎兌1美元。

另一位策略師也表示贊同，認為日圓和瑞士法郎都是緩衝川普關稅影響的最佳選擇之一。

Raymond James Investment Management主管奧爾頓（Matt Orton）亦稱，日圓和瑞士法郎都是有助於緩解市場對關稅反應的良好貨幣。但考慮到日本央行升息路徑不確定性，奧爾頓預計，瑞士法郎將比日圓發揮更好的對沖作用。

三井住友銀行亞洲宏觀策略主管 Jeff Ng 表示，在全球經濟衰退或危機時期，日圓通常表現出色。他說，即使世界避免硬著陸，由於日本央行可能會在央行寬鬆浪潮中進一步升息，日圓也可能表現良好。

不過，他提醒，日本經濟也面臨川普關稅帶來的阻力，尤其是汽車和零件關稅。經濟放緩意味著日本央行將更傾向於維持低利率，從為維持日圓疲軟。

除了日圓及瑞士法郎外，拉赫巴里還指出，有些「奇特」資產也可望成為避險選項，巴西雷亞爾就是選項之一。他稱，雷亞爾便宜，利差大，而且受全球貿易的影響相對較小，也是今年表現最突出的貨幣之一。

盈透證券高級經濟學家托雷斯表示，避險配置一直主導著市場，參與者拋售股票，轉而購買美國公債、金條、美元期貨、原油、股指看跌衍生品等。

至於黃金部分，在對等關稅宣布後，金價立即升至歷史新高，儘管之後有所下跌，但這避險寵兒的價格仍處於高檔區。市場觀察家預計，由於全球市場仍處於緊張狀態，其將有更大的上漲空間。

BMI 分析師說，貿易不確定性不斷升級、地緣政治緊張局勢加劇、美元走弱、央行購買量增加，加上經濟衰退風險上升等因素，可望推動金價走揚。

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