關稅只是前菜！德銀曝另「1大事」已上演 恐引爆美股債匯3殺風暴

關稅核彈只是前菜！德銀曝另「1大事」已上演，恐引爆美股債匯3殺風暴（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當全球市場還在消化美國關稅核彈政策時，川普政府又悄悄推進了另1個財政動作，將在未來幾個月內顯著影響全球金融市場，德銀報告指出，減稅規模與債務融資的不確定性將決定債券市場走向，且不同情境下美債殖利率差異可達60個基點。此外一旦債務上限通過，美債基差交易規模或引發市場流動性風險，不排除引爆美國股債匯"3殺"風暴。

外媒報導，上週六凌晨，美國參議院經過通宵達旦的"馬拉松式"投票，以51-48的微弱優勢通過了１項名為預算協調（budget reconciliation）的議案。

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這項預算決議最大的戰略意義，在於解鎖了預算協調機制，這將允許共和黨人繞過參議院的冗長辯論（filibuster）規則。透過這項程序，共和黨可以在沒有民主黨支持的情況下，僅以簡單多數通過川普的稅收、邊境安全和軍事優先事項法案。

報導指出，這項預算決議的通過，標誌著川普政府減稅議程邁出了關鍵一步，但國會兩院之間仍存在重大分歧，特別是在如何支付減稅和削減支出的深度上，此外參議院還計劃將美國債務上限提高5兆美元（約新台幣166兆）。

分析指出，減稅規模與債務融資的不確定性將決定債券市場走向，且不同情境下美債殖利率差異可達60個基點。

德銀資深經濟學家Peter Sidorov在最新的研究中指出，目前宣佈的關稅措施已經構成了美國50年來最大規模的稅收增加（以GDP百分比計算）。然而，即使每年3000億至5000億美元（約新台幣9.96兆至16.6兆）的關稅收入，也只能填補美國2024年聯邦預算赤字（接近GDP的7%，約2兆美元相當於台幣66.4兆）的5分之1左右。

德銀強調，是否有財政抵銷措施來減輕關稅的影響，將對市場的不同影響。他們指出，關稅下美國10年期公債殖利率的潛在情境差異可達60個基點。

未來財政決策的寬鬆程度將直接影響美國期限溢價的上漲空間，如果減稅幅度過大，且無相應支出削減，美國國債融資將面臨嚴峻挑戰，並可能推高長期利率。同時，這也會增加美國未來不得不採取更多非傳統政策措施的可能性，包括部分投資者所擔心的"海湖莊園協議"。

更令人擔憂的是，技術層面來看，自2022年聯準會縮表以來，美國對沖基金成為美債最大的邊際買家。他們並非出於看多美債，而是在進行美債基差套利交易：同時做多美債現券、做空美債期貨，賺取期限價差。

這些對沖基金往往在回購市場加槓桿買進美債現券以增厚收益。據估計，該交易規模可能已達到2019年下半年歷史高點的近兩倍，而2020年3月全球金融市場震蕩的導火線正是當時史高規模基差套利交易的意外平倉。

一旦債務上限問題解決，美國財政部將補發先前受債務上限限制而未能發行的大量美債。若沒有債務重組，債券供應激增可能引發市場波動率上升，觸發上述套利交易平倉，進而引發美國股債匯"三殺"風險。

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