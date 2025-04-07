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賴清德X平台重申不對美採報復性關稅 從「零關稅」開始談判

2025/04/07 13:41

賴清德今天中午在X平台以英文發文重申，台灣不對美採取報復性關稅，將從雙邊「零關稅」開始談判，並擴大對美採購投資。（圖擷取自賴清德X平台）（記者陳昀攝）賴清德今天中午在X平台以英文發文重申，台灣不對美採取報復性關稅，將從雙邊「零關稅」開始談判，並擴大對美採購投資。（圖擷取自賴清德X平台）（記者陳昀攝）

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普2日宣布對台課徵32%關稅，總統賴清德昨晚提出五大因應策略，今天中午也在X平台以英文發文重申，台灣不對美採取報復性關稅，將從雙邊「零關稅」開始談判，並擴大對美採購投資。

賴清德表示，台灣不尋求對美國採取報復性關稅，相反地，我們將從雙邊「零關稅」開始談判。為了確保台灣的競爭力，我們將擴大對美採購與投資，並採取其他措施，只要我們共同努力，我們就能迎來共同繁榮的黃金時代。

賴清德隨後也在推文回覆「五大因應策略」的連結，包含談話影片及英文逐字稿。賴表示，政府將提出五大因應策略，其中談判關稅預計比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起；另將擴大對美採購，降低貿易逆差，並擴大對美投資，協助整合「台灣投資美國隊」，期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」，盼朝野共同支持，為台灣經濟打開更寬闊的出路。

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