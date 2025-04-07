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週一台股狂摔！今年以來跌幅逾16％

2025/04/07 12:46

受到川普對等關稅引爆全球股市血崩因素，台股今日開盤隨即跌破2萬點一片慘綠。（記者田裕華攝）受到川普對等關稅引爆全球股市血崩因素，台股今日開盤隨即跌破2萬點一片慘綠。（記者田裕華攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國總統川普掀起關稅大戰，台股今（7日）盤中一度大跌2086點至1萬9212點，跌幅約9.7%，為亞股第二差，至於最慘是港股。法人分析，雖然台灣有漲跌幅限制，加上前幾日為連續假期，適度削弱股災衝擊，不過，這波海嘯非常劇烈，累計跌幅若超過20%，就正式進入「熊市」階段。

由於台股在清明連假正常開市，賣壓跌勢也高於鄰近國家。 綜觀週一亞股表現，截至台灣時間7日上午12點10分為止，主要亞洲股市跌幅由高至低，依序為香港下跌10.68%、台灣股市下跌9.71%、新加坡跌7.70%、日本跌6.85%、中國上海跌6.34%及韓國跌4.86%。　　

美國總統川普的關稅政策，對世界各國的股市帶來毀滅性的衝擊．並造成投資人的恐慌性賣壓，尤其．台股週一已經單日大跌超過2千點。

對此，法人表示，這次股災來的又急又猛，很多散戶根本都來不及逃難，今年台股累計跌幅已經超過16%，一般來說，只要累計跌幅逾20%，股市就進入所謂的「熊市」。

目前看來，「熊市」是跑不掉的，重點在於會經歷多少時間，股市要花多久時間才能復原？許多分析師都認為不容樂觀。

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